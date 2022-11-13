Грассль выиграл этап Гран-при ISU в Шеффилде, Квителашвили стал восьмым

На четвёртом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования мужчин. Лучший результат по сумме двух программ показал итальянец Даниэль Грассль. Вторым стал представитель Латвии Денис Васильев, третьим – японец Сун Сато.

Морис Квителашвили, который временно покинул группу Этери Тутберидзе из-за проблем с логистикой, занял шестое место в произвольной программе и поднялся на восьмое итоговое.



Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания

Мужчины



1. Даниэль Грассль (Италия) – 264,35.

2. Денис Васильев (Латвия) – 254,56.

3. Сун Сато (Япония) – 249,03.

4. Косиро Симада (Япония) – 247,17.

5. Тацуя Цубои (Япония) – 226,13

6. Роман Садовский (Канада) – 219,35...

8. Морис Квителашвили (Грузия) – 195,25