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Гран-при России. Этап 4: Танцы на льду, произвольный танец
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13:00 Мск
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Грассль выиграл этап Гран-при ISU в Шеффилде, Квителашвили стал восьмым

Грассль выиграл этап Гран-при ISU в Шеффилде, Квителашвили стал восьмым
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На четвёртом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования мужчин. Лучший результат по сумме двух программ показал итальянец Даниэль Грассль. Вторым стал представитель Латвии Денис Васильев, третьим – японец Сун Сато.

Морис Квителашвили, который временно покинул группу Этери Тутберидзе из-за проблем с логистикой, занял шестое место в произвольной программе и поднялся на восьмое итоговое.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания
Мужчины

1. Даниэль Грассль (Италия) – 264,35.
2. Денис Васильев (Латвия) – 254,56.
3. Сун Сато (Япония) – 249,03.
4. Косиро Симада (Япония) – 247,17.
5. Тацуя Цубои (Япония) – 226,13
6. Роман Садовский (Канада) – 219,35...
8. Морис Квителашвили (Грузия) – 195,25

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 4, Шеффилд, Великобритания
Мужчины. Произвольная программа
12 ноября 2022, суббота. 23:05 МСК
Окончено
1
Даниэль Грассль
Италия
264.35
2
Денис Васильев
Латвия
254.56
3
Сун Сато
Япония
249.03
Комментарии
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