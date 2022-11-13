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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Чисто исполненная короткая программа Елизаветы Туктамышевой на 4-м этапе Гран-при России

Чисто исполненная короткая программа Елизаветы Туктамышевой на 4-м этапе Гран-при России
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Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева лидирует после проката короткой программы на четвёртом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

Туктамышева чисто исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, а также тройной флип. Судьи оценили её выступление в 84,05 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Вице-лидером соревнований является Софья Акатьева (83,39 балла), тройку призёров замыкает Софья Муравьёва (82,24).

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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