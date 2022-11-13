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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Короткая программа лидеров четвёртого этапа Гран-при России Мишиной и Галлямова. Видео

Короткая программа лидеров четвёртого этапа Гран-при России Мишиной и Галлямова. Видео
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Чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов захватили лидерство на четвёртом этапе серии Гран-при России по итогам проката короткой программы. Соревнования проходят в Москве.

Судьи оценили прокат Мишиной и Галлямова в 86,47 балла. Второй результат показали москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Третьими стали Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап. Москва
Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 86,47.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 74,75.
3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 70,21.
4. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край – Челябинская обл.) – 63,29.
5. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва) – 63,22.
6. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва) – 60,61.

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