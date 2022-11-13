Короткая программа лидеров четвёртого этапа Гран-при России Мишиной и Галлямова. Видео

Чемпионы мира 2021 года в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов захватили лидерство на четвёртом этапе серии Гран-при России по итогам проката короткой программы. Соревнования проходят в Москве.
Судьи оценили прокат Мишиной и Галлямова в 86,47 балла. Второй результат показали москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Третьими стали Дарья Бояринцева и Роман Плешков.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап. Москва
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 86,47.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 74,75.
3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 70,21.
4. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край – Челябинская обл.) – 63,29.
5. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва) – 63,22.
6. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва) – 60,61.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 13 ноября 2022
-
11:05
-
10:24
-
10:08
-
09:41
-
01:07
- 12 ноября 2022
-
23:35
-
23:23
-
23:01
-
22:54
-
22:34
-
20:53
-
20:47
-
20:41
-
20:28
-
20:19
-
20:00
-
19:53
-
19:44
-
19:35
-
19:29
-
19:23
-
18:56
-
18:45
-
18:25
-
18:21
-
18:09
-
18:03
-
17:53
-
17:42
-
17:31
-
17:16
-
16:46
-
16:41
-
16:39
-
16:36