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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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Плющенко заявил, что не считает Ягудина конкурентом

Плющенко заявил, что не считает Ягудина конкурентом
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Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что не считает Алексея Ягудина конкурентом.

«О том, почему Алексей постоянно со мной соревнуется, лучше спросить у него самого. Кто из нас круче? Загляните в «Википедию». Конкурент ли он мне? Конечно, нет», — цитирует Плющенко «РИА Новости Спорт».

Ранее между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным произошла серия конфликтов из-за их соперничества во время профессиональной карьеры, последний произошёл перед планируемым ФФККР турниром по причине разногласий насчёт проведения шоу-программ.

Напомним, Евгений Плющенко – самый титулованный фигурист России. Однако Ягудин побеждает в очных встречах с Плющенко со счётом 14-8. Алексей победил на Олимпиаде, на один раз больше на чемпионатах мира и на два — в финалах Гран-при.

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