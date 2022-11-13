Плющенко заявил, что не считает Ягудина конкурентом

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что не считает Алексея Ягудина конкурентом.
«О том, почему Алексей постоянно со мной соревнуется, лучше спросить у него самого. Кто из нас круче? Загляните в «Википедию». Конкурент ли он мне? Конечно, нет», — цитирует Плющенко «РИА Новости Спорт».
Ранее между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным произошла серия конфликтов из-за их соперничества во время профессиональной карьеры, последний произошёл перед планируемым ФФККР турниром по причине разногласий насчёт проведения шоу-программ.
Напомним, Евгений Плющенко – самый титулованный фигурист России. Однако Ягудин побеждает в очных встречах с Плющенко со счётом 14-8. Алексей победил на Олимпиаде, на один раз больше на чемпионатах мира и на два — в финалах Гран-при.
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