Коляда заявил два четверных прыжка в ПП на 4-м этапе Гран-при России, Гуменник — четыре

Стало известно, какой контент заявили фигуристы на произвольную программу в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Лидер соревнований по итогам проката короткой программы Михаил Коляда заявил на ПП два четверных тулупа.

Наибольшее количество квадов планирует исполнить Пётр Гуменник. В его заявке – четверной лутц, четверной риттбергер и два четверных сальхова.

У Евгения Семененко, замыкающего тройку лидеров, в заявке три четверных прыжка – два четверных тулупа и четверной сальхов.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.