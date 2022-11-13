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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Коляда заявил два четверных прыжка в ПП на 4-м этапе Гран-при России, Гуменник — четыре

Коляда заявил два четверных прыжка в ПП на 4-м этапе Гран-при России, Гуменник — четыре
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Стало известно, какой контент заявили фигуристы на произвольную программу в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Лидер соревнований по итогам проката короткой программы Михаил Коляда заявил на ПП два четверных тулупа.

Наибольшее количество квадов планирует исполнить Пётр Гуменник. В его заявке – четверной лутц, четверной риттбергер и два четверных сальхова.

У Евгения Семененко, замыкающего тройку лидеров, в заявке три четверных прыжка – два четверных тулупа и четверной сальхов.

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