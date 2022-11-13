Татьяна Тарасова высказалась о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги выступления женщин на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Победительницей стала чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева. В сумме фигуристка набрала 234,63 балла. Ученице Алексея Мишина удалось стать лучшей как в короткой, так и в произвольной программе.



«Лиза просто гений, молодец, умница. Так кататься в начале сезона — умница. Они молодцы с Алексеем Николаевичем», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.