Книрим: это была удивительная неделя. Публика излучала любовь к каждому нашему движению

Американская фигуристка Алекса Книрим, выступающая в парном катании, опубликовала пост в соцсетях, в котором описала своё выступление в паре с Брэндоном Фрейзером на четвёртом этапе Гран-при ISU в Шеффилде (Великобритания).

Напомним, на прошедших соревнованиях спортивных пар американские фигуристы показали лучший результат, более чем на 20 баллов опередив ставший вторым итальянский дуэт Сара Конти/Никколо Мачи.

«Это была удивительная неделя для нашей команды! Спасибо невероятной публике здесь, в Шеффилде, которая излучала любовь к каждому нашему движению. Это было большой честью кататься для вас», — написала Книрим в соцсетях.

Отметим, что пара Книрим/Фрейзер являются действующими чемпионами мира.