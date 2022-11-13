Книрим: это была удивительная неделя. Публика излучала любовь к каждому нашему движению
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Американская фигуристка Алекса Книрим, выступающая в парном катании, опубликовала пост в соцсетях, в котором описала своё выступление в паре с Брэндоном Фрейзером на четвёртом этапе Гран-при ISU в Шеффилде (Великобритания).
Напомним, на прошедших соревнованиях спортивных пар американские фигуристы показали лучший результат, более чем на 20 баллов опередив ставший вторым итальянский дуэт Сара Конти/Никколо Мачи.
«Это была удивительная неделя для нашей команды! Спасибо невероятной публике здесь, в Шеффилде, которая излучала любовь к каждому нашему движению. Это было большой честью кататься для вас», — написала Книрим в соцсетях.
Отметим, что пара Книрим/Фрейзер являются действующими чемпионами мира.
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