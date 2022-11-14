Победный прокат Мишиной и Галлямова в произвольной программе на Гран-при России

Накануне в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» состоялись соревнования четвёртого этапа Гран-при России сезона-2022/2023, победителями которых в спортивных парах стали 21-летняя Анастасия Мишина и 23-летний Александр Галлямов, представлявшие Санкт-Петербург.
По итогам короткой и произвольной программ Мишина и Галлямов набрали суммарно 247,72 балла, в то время как их ближайшие преследователи в лице Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука из Москвы – 214,19 балла.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с прокатом Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе.
Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. Москва
Спортивные пары. Итоги
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 247,72.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 214,19.
3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 196,87.
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