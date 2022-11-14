Победный прокат Мишиной и Галлямова в произвольной программе на Гран-при России

Накануне в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» состоялись соревнования четвёртого этапа Гран-при России сезона-2022/2023, победителями которых в спортивных парах стали 21-летняя Анастасия Мишина и 23-летний Александр Галлямов, представлявшие Санкт-Петербург.

По итогам короткой и произвольной программ Мишина и Галлямов набрали суммарно 247,72 балла, в то время как их ближайшие преследователи в лице Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука из Москвы – 214,19 балла.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с прокатом Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в произвольной программе.

Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. Москва

Спортивные пары. Итоги



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 247,72.

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 214,19.

3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 196,87.