Наталья Забияко показала, как отдыхает на Мальдивах. Фото
Поделиться
Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный ею во время отдыха на Мальдивах.
«Рыбка в сетке», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива натальи забияко
Также Наталья Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
10:07
-
09:50
-
09:37
-
09:07
-
08:27
-
07:34
-
04:26
-
02:52
- 13 ноября 2022
-
23:51
-
23:32
-
23:03
-
22:02
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:07
-
19:54
-
19:42
-
18:35
-
18:34
-
18:29
-
18:03
-
17:53
-
17:48
-
17:40
-
17:26
-
17:18
-
17:14
-
17:12
-
17:07
-
17:03
-
16:59
-
16:53
-
16:48
-
16:42
Партнерский контент