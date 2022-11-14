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Наталья Забияко показала, как отдыхает на Мальдивах. Фото

Наталья Забияко показала, как отдыхает на Мальдивах. Фото
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный ею во время отдыха на Мальдивах.

«Рыбка в сетке», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива натальи забияко

Также Наталья Забияко — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года, бронзовый призёр командного ЧМ-2019 (в паре с Александром Энбертом).

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