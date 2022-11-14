Марк Кондратюк показал подарок от болельщиков, который «поразил его в самое сердце». Фото

Олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Спортсмен показал подарок от болельщиков, который, по его словам, поразил его в самое сердце.

«Спасибо большое болельщикам за вашу поддержку и множество классных подарков!

Но эти книги, а особенно альбом Жан-Мишеля Баския (американский художник. — Прим. «Чемпионата») — в самое сердце!» — подписал он соответствующую фотографию.

Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Марка Кондратюка.

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