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Александр Жулин: Коляде уже никто не поможет

Александр Жулин: Коляде уже никто не поможет
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Чемпион мира и Европы 1993 года в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал третье место Михаила Коляды на четвёртом этапе Гран-при России в Москве. Коляда не избежал ошибок в произвольной программе и проиграл Петру Гуменнику и Евгению Семененко, хотя лидировал после короткой программы.

«В случае с Колядой из раза в раз происходит одно и то же. Все уже об этом говорят, парень и сам, наверное, читает прессу и знает об этом. Но что-то не складывается.

Если даже Профессор (Алексей Мишин. — Прим. «Чемпионата») не может его успокоить, то, думаю, уже никто ему не поможет», — цитирует Жулина «РИА Новости Спорт».

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