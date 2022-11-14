В Госдуме высказались о требовании ВАДА дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал требование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года дисквалифицировать олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилу Валиеву и отобрать у неё титулы.

«ВАДА по-другому не могло поступить. У них есть свои обязанности. Они совершенно формально подошли к вопросу. Обратились в РУСАДА — не получили каких-то пояснений на свои запросы. ВАДА потребовало формально четыре года за подобное нарушение антидопинговых правил.

Удивляться не надо. Надо просто готовиться к защите. Если мы уверены в своей правоте, то нам необходимо подготовиться, создать доказательную базу нашей невиновности и отстаивать интересы юной спортсменки», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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