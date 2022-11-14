Тотьмянина жёстко упала с партнёром на «Ледниковом периоде»

На съёмках нового выпуска шоу «Ледниковый период» произошёл несчастный случай. Актёр Иван Колесников упал вместе со своей партнёршей, олимпийской чемпионкой 2006 года Татьяной Тотьмяниной. После инцидента пара продолжила номер, но оценок дожидаться не осталась. Фигуристку унёс на руках хореограф Максим Ставиский. После этого дежурившие врачи скорой медицинской помощи оказали Тотьмяниной помощь.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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