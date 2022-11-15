Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух рассказал о состоянии Татьяны Тотьмяниной, жёстко упавшей с партнёром на «ЛП»

Илья Авербух рассказал о состоянии Татьяны Тотьмяниной, жёстко упавшей с партнёром на «ЛП»
Комментарии

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, в каком состоянии находится олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина. Напомним, Тотьмянина жёстко упала вместе со своим партнёром, актёром Иваном Колесниковым, на съёмках телешоу «Ледниковый период».

«На данный момент состояние лучше. Она приехала сейчас на раскатку, будем смотреть. В общем, ничего такого серьёзного нет. Боль, конечно, есть, ей больно, сложно ходить, но она настоящий герой», — цитирует Авербуха «РИА Новости Спорт».

Новость по теме
Илья Авербух рассказал, как Татьяна Тотьмянина жёстко упала с партнёром на «ЛП». Фото

Фото: дмитрий голубович, «чемпионат»

Фото: дмитрий голубович, «чемпионат»

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022