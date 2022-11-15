Илья Авербух рассказал о состоянии Татьяны Тотьмяниной, жёстко упавшей с партнёром на «ЛП»

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, в каком состоянии находится олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина. Напомним, Тотьмянина жёстко упала вместе со своим партнёром, актёром Иваном Колесниковым, на съёмках телешоу «Ледниковый период».

«На данный момент состояние лучше. Она приехала сейчас на раскатку, будем смотреть. В общем, ничего такого серьёзного нет. Боль, конечно, есть, ей больно, сложно ходить, но она настоящий герой», — цитирует Авербуха «РИА Новости Спорт».

Новость по теме Илья Авербух рассказал, как Татьяна Тотьмянина жёстко упала с партнёром на «ЛП». Фото

Фото: дмитрий голубович, «чемпионат»

Фото: дмитрий голубович, «чемпионат»

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