Илья Авербух рассказал, как Татьяна Тотьмянина жёстко упала с партнёром на «ЛП». Фото

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал новость о том, что на съёмках нового выпуска шоу «Ледниковый период» произошёл несчастный случай.

Напомним, актёр Иван Колесников упал вместе со своей партнёршей, олимпийской чемпионкой 2006 года Татьяной Тотьмяниной. После инцидента пара продолжила номер, но оценок дожидаться не осталась. Фигуристку унёс на руках хореограф Максим Ставиский. После этого дежурившие врачи скорой медицинской помощи оказали Тотьмяниной помощь.

«Татьяна сейчас проходит обследование. У неё было падение во время выступления.

Был один из элементов, не поддержка. Во время поворота Иван упал и случайно задел коньком колено Тани. Не знаю, насколько серьёзно там всё, но у неё был сильный болевой шок. Возможно, что всё обойдётся.

Таня — настоящий боец, смогла завершить выступление, но потом почувствовала сильную боль. Мы все ей помогли, но её увезли на скорой. Думаю, завтра мы уже что-то поймём по результатам», — цитирует Авербуха «РИА Новости Спорт».

Фото: дмитрий голубович, «чемпионат»

Фото: дмитрий голубович, «чемпионат»

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