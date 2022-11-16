Трусова и Кондратюк выступят на этапе Гран-при России в Самаре

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала предварительный состав участников пятого этапа серии Гран-при России, который пройдёт в Самаре 19–20 ноября.

Мужчины: Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Катичев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Александр Самарин.

Женщины: Софья Воронцова, Рената Губашева, Ксения Гущина, Агнета Латушкина, Ольга Мокейкина, Анастасия Морозова, Арина Онищенко, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Анна Фролова.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Илья Миронов.

Танцы на льду: Александра Буторина/Никита Сборик, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Полина Усова/Михаил Антонов, Екатерина Храбрых/Мирон Суслов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

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