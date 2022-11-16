Трусова и Кондратюк выступят на этапе Гран-при России в Самаре

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала предварительный состав участников пятого этапа серии Гран-при России, который пройдёт в Самаре 19–20 ноября.
Мужчины: Андрей Анисимов, Роман Атояр, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Катичев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Александр Самарин.
Женщины: Софья Воронцова, Рената Губашева, Ксения Гущина, Агнета Латушкина, Ольга Мокейкина, Анастасия Морозова, Арина Онищенко, Софья Самоделкина, Александра Трусова, Анна Фролова.
Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Илья Миронов.
Танцы на льду: Александра Буторина/Никита Сборик, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев, Полина Усова/Михаил Антонов, Екатерина Храбрых/Мирон Суслов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 16 ноября 2022
-
00:56
- 15 ноября 2022
-
22:30
-
22:11
-
21:17
-
21:08
-
21:03
-
19:50
-
18:06
-
17:52
-
17:47
-
17:31
-
16:40
-
16:05
-
15:22
-
13:05
-
12:29
-
11:42
-
11:32
-
10:27
-
09:02
-
07:35
-
07:22
- 14 ноября 2022
-
20:26
-
19:07
-
18:02
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:09
-
16:20
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:02
-
15:00