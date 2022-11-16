«Таня испытала тяжелейший болевой шок». Илья Авербух — о падении Тотьмяниной на «ЛП»

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал выступление чемпионки Олимпиады-2006 в парном катании Татьяны Тотьмяниной в очередном эпизоде «Ледникового периода». Вчера, 15 ноября, Тотьмянина выступила на шоу, несмотря на то что 14 ноября не избежала жёсткого падения.

«Это настоящий спортивный характер, я бы сказал так, потому что вчера, конечно, мы были все шокированы произошедшей историей. Чтобы все понимали, падение произошло не во время поддержки. Была провозка, и во время поворота Ваня [Колесников] начал падать, а он высокий, и если он падает, то падает серьёзно. Во время падения он задел Таню, так как она лежала на льду. Попал именно в колено, и точка, куда попал зубец, стала очень болевой. Таня испытала тяжелейший болевой шок.

Практически все на руках вынесли её со льда. Потом она поехала в клинику, но, слава богу, МРТ и все остальные обследования показали, что ничего несопоставимого с быстрым возвращением на лёд не было. Конечно, боль никуда так быстро не ушла. Таня проявила большой характер, но она его не раз проявляла.

Думаю, многие вспомнят то тяжелейшее падение, которое было с Максимом Марининым, но Таня боец. Я хочу сказать, что поддерживал её не только Лёша Ягудин, но и Иван Колесников, очень по-мужски. Вроде и из-за него случилось падение, но ещё раз хочу сказать, что лёд скользкий и в паре никто не разграничивает, из-за кого произошла та или иная ошибка. Но то, что Ваня так поддерживал и поддерживает Таню, говорит об очень сильных, хороших мужских качествах», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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