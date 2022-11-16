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Первый тренер Липницкой рассказала, чем Вероника Яметова похожа на Юлию

Первый тренер Липницкой рассказала, чем Вероника Яметова похожа на Юлию
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Елена Левковец, первый тренер олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлии Липницкой, рассказала, чем российская фигуристка Вероника Яметова похожа на её бывшую подопечную. В настоящий момент Левковец является тренером Яметовой.

«Вероника и Юля чем-то похожи? Только трудоспособностью и самоотдачей», — приводит слова Левковец ТАСС.

Напомним, Вероника Яметова заняла второе место на третьем этапе Гран-при России в Казани, уступив только олимпийской чемпионке Камиле Валиевой.

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