«Победить Коляду я не катался». Гуменник — о золоте Гран-при России в Москве

Победитель четвёртого этапа Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал о новых для себя ощущениях лидера.
«Как ощущаю себя в роли лидера? Честно говоря, довольно непривычно. Уже подзабыл, каково это, давно не побеждал, очень приятно. Обыграть Михаила Коляду? Довольно приятно. Я до конца не знал, обыграл его или нет. Только когда баллы поставили. Были ли такие планы? Победить Коляду я не катался. Но планы победить были.
Что готовлю на прыжковый турнир? Самые сложные каскады постараюсь сделать», — сказал Гуменник во влоге Алины Загитовой на Первом канале.
«Хотела бы с тобой посоревноваться в каскаде лутц-риттбергер. Правда, давно этого не делала. Надеюсь, ты меня заново научишь», — сказала Загитова.
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