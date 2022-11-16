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«Всё на месте». Алина Загитова опровергла смену имиджа

«Всё на месте». Алина Загитова опровергла смену имиджа
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова успокоила болельщиков, взволнованных изменениями во внешности девушки.

Фото: Личный архив Алины Загитовой

Ранее Загитова опубликовала фото со светлыми распущенными волосами. Болельщики в комментариях гадали, парик это, отредактированное фото в Photoshop или новый цвет волос. Досталось эпитетов и более чем обычно припухлым губам Алины.

«Ребят, кто переживал за мой цвет волос – всё на месте. А губы у меня просто покусанные. Вот и всё», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.

В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу. Сейчас она является одной из ведущих телевизионного проекта «Ледниковый период».

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