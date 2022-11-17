Ягудин ответил, был ли у него личный разговор с Михаилом Колядой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, общался ли лично с российским фигуристом Михаилом Колядой.

«Мы пересекались. На Кубке Первого канала. У меня нет такого, что я к одним с большей симпатией отношусь, а к другим придираюсь. Просто зачем комментировать человека, у которого не получается, но он изначально в другой ситуации находится? А здесь… Простите, просто человек без характера. Без характера чемпиона. Как только что-то под давлением – всë», — передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, на четвёртом этапе Гран-при России, который прошёл в Москве в минувшие выходные, Коляда занял третье место, хотя лидировал после короткой программы.