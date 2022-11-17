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«Невероятно грустно потерять вас». Кацалапов отреагировал на новость о смерти Горшкова

«Невероятно грустно потерять вас». Кацалапов отреагировал на новость о смерти Горшкова
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Двукратный олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов российский спортсмен Никита Кацалапов эмоционально отреагировал на новость о смерти легендарного фигуриста, президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова.

«Дорогой Александр Георгиевич!
Ну как же так… Пока очень трудно подобрать слова. Кажется, что буквально вчера мы с вами говорили, обсуждали какие-то моменты…

Вы были для меня очень близким человеком и останетесь в моём сердце навсегда! Чуть позже я соберусь с мыслями и смогу выразить в словах и тексте всё то, что сейчас сумбурными мыслями проносится в голове. Невероятно грустно и жаль потерять вас…

Александр Георгиевич был великим спортсменом, родоначальником танцев на льду, первым в мире олимпийским чемпионом в нашей дисциплине! Будем помнить вас всегда», – написал Кацалапов в своём телеграм-канале.

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