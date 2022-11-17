Гран-при по фигурному катанию, сезон-2022/2023: расписание пятого этапа, список участников

С 18 по 20 ноября в Саппоро (Япония) состоится пятый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 — NHK Trophy. Предлагаем вашему вниманию расписание пятого этапа (время московское) и список участников.

18 ноября, пятница

6:32 Пары, короткая программа

8:15 Женщины, короткая программа

10:15 Танцы на льду, ритм-танец

13:03 Мужчины, короткая программа

19 ноября, суббота

6:00 Пары, произвольная программа

7:50 Женщины, произвольная программа

10:50 Танцы на льду, произвольный танец

13:30 Мужчины, произвольная программа

Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Нина Петрыкина (Эстония), Каори Сакамото (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Ринка Ватанабе (Япония), Со Ен Чи (Южная Корея), Ким Йе Лим (Южная Корея), Со Ен И (Южная Корея), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США).

Мужчины: Маурицио Цандрон (Австрия), Стивен Гоголев (Канада), Конрад Орзел (Канада), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Габриэле Франджипани (Италия), Маттео Риццо (Италия), Казуки Томоно (Япония), Шома Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Томоки Хиваташи (США).

Спортивные пары: Брук Макинтош/Бенджамин Мимар (Канада), Камилла Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия), Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония), Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан/Спенсер Акира Хоу (США).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада), Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай), Юка Орихара/Юхо Пиринен (Финляндия), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция), Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония), Кана Мурамото/Дайсуке Такахаси (Япония), Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США), Кэролин Грин/Майкл Парсонс (США), Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (США).