Худайбердиева и Базин уверенно лидируют по итогам ритм-танца на 5-м этапе Гран-при России

В Самаре танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат продемонстрировали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Судьи оценили их выступление в 90,74 балла.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Танцы на льду. Ритм-танец. Результаты

1. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — 90,74 балла.

2. Елизавета Шанаева и Павел Дрозд — 81,25.

3. Полина Усова и Михаил Антонов — 65,66.

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