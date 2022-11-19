«Не удивились». Худайбердиева и Базин — о рекордных баллах за ритм-танец в Самаре

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали рекордные оценки за ритм-танец на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Самаре.

Прокат дуэта судьи оценили в 90,74 балла – это лишь на 1,99 меньше мирового рекорда, который принадлежит олимпийским чемпионам 2022 года французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. При этом за технику Худайбердиева и Базин получили 53,16 – столько же, что и французы в своём рекордном прокате.

Базин: Мы здесь первый раз. Всё здорово, классный каток, супер.

Худайберидиева: Мне тоже очень комфортно, классная арена. Самое важное, что зрители нас классно поддерживали.

Базин: Друг пришёл на трибуны, родители приедут завтра. Почему-то в прошлые годы судейство не было щедрым. Прокат получился лучше, чем в Сочи, но ещё надо улучшаться. На данный момент было хорошо. Баллам не удивились, но очень сильно порадовались.

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