Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Самоделкина: недовольна прокатом, завтра не буду перестраховываться

Самоделкина: недовольна прокатом, завтра не буду перестраховываться
Комментарии

Российская фигуристка Софья Самоделкина поделилась эмоциями от проката на этапе Гран-при России.

«В целом я недовольна прокатом. Каскад абсолютно не тот, что был запланирован — был запланирован лутц-риттбергер. Видимо, в воздухе перестраховалась и сделала лутц-тулуп. Аксель — ну, такой аксель. Будем над ним работать. Наработки не хватает — думаю, это должно прийти с тысячным повторением.

Важнее восстановиться, чем выиграть? Места — понятно, что хочется всегда быть первым. Но главное — катать чисто программы, тогда ты будешь лидером. А когда падаешь или косячишь — при сильных соперниках, в финале Гран-при — побеждать не получится. Перестраховываться завтра не буду», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022