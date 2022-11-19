Трусова: не страшно было летать под куполом арены, хоть и боюсь высоты

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала своё выступление на этапе Гран-при в Самаре.

«Впечатления хорошие. Публика очень хорошо принимала. Прокат лучше, чем в Сочи. Аксель не получился. Мне не мешают громкие приветствия публики, очень помогает поддержка», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



Как Самара, арена?

«Я не знаю. Я была в Самаре на шоу, я просто не знаю, на какой мы были арене».



Как в целом лёд, публика?

«Хорошо, мне очень понравилось».



Про каток, который меньше по размерам, влияет ли это?

«Нет, мы тренировались, специально ограждали также у себя заранее».



Про миллион подписчиков:

«Да, я очень хотела миллион, не знаю, это круто, я считаю. Поэтому — да, очень приятно. Большое спасибо, что столько человек меня поддерживает».



Что круче: миллион подписчиков или пять четверных?

«По-моему, очевидный ответ. Пять четверных — это сложно, это очень мало человек могут в мире, а миллион подписчиков у многих есть».



Что сделать, чтобы стало два миллиона подписчиков?

«Не знаю, буду стараться радовать. Люди подпишутся — хорошо».



Как провела три недели между этапом в Сочи и Самаре? Как здоровье?

«Да всё хорошо. В двух шоу выступала. Вроде интересно было».



Не страшно было летать на шоу под куполом арены?

«Нет, мне было волнительно, что я не сделаю это, как запланировала, потому что репетировала я на льду один раз — час, и всё. Поэтому, конечно, волновалась очень, чтобы перевернуться в нужный момент. Если не попадёшь так же, как и на льду, в этот маятник, то не (вынуть ноги?).



Всё без страховки было?

«Да, там несложно, они затягиваются сами от веса и выпасть невозможно».



Помогает или мешает участие в шоу между турнирами?

«И не помогает, и не сбивает. Выступаю, людям нравится, меня поддерживает зал, и это очень приятно».



Ты же боишься высоты?

«Высоты я боюсь, наверное, всё-таки, когда не контролирую процесс. Здесь я точно знаю, что надо сделать, что, когда меня убедили, что не может быть несчастных случаев и т. д., мне в принципе было нестрашно».



Следишь за тем, что про тебя говорят специалисты, болельщики в соцсетях?

«Я даже если читаю, меня это не задевает».

Читала, что сказал Александр Жулин?

«Может, нет, не знаю, не обращаю внимания».



Здесь очень классная собака Рамос, хотела бы забрать себе?

«У меня очень много сейчас собак, пока что остановлюсь, наверное».