Татьяна Тарасова присутствовала на записи полуфинала «Ледникового периода»

19 и 20 ноября проходят съёмки заключительных выпусков очередного сезона телевизионного проекта «Ледниковый период». Сегодня, во время записи полуфинала, своё привычное место председателя жюри заняла заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. В нынешнем сезоне шоу Тарасова несколько раз отсутствовала на записях выпусков из-за плохого самочувствия. Тогда её заменяла коллега Елена Чайковская.

Текущий сезон «Ледникового периода» проходит в два этапа. Сначала соревновались команды Александра Жулина и Ильи Авербуха, а затем начался личный турнир, полуфинал и финал которого снимаются как раз в эти выходные. Завтра, 20 ноября, состоится последняя в сезоне запись – финал проекта.