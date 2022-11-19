Марк Кондратюк: будь на этапах Гран-при показательные — я бы катал Высоцкого

Фигурист Марк Кондратюк высказался о своих номерах в шоу. На последнем гала-представлении у Евгения Плющенко он успел полетать вместе с Александрой Трусовой, а ранее исполнял номер под песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые». Этап Гран-при России в Самаре проходит во Дворце имени Высоцкого.
«Эмоциональный подъём есть. Безусловно, будь на этапах Гран-при показательные — я бы катал Высоцкого.
Номер с полётом на шоу Плющенко? Первый раз только было страшно. Было довольно неожиданно, я думал, меня поднимут метров на пять, а когда взлетел и увидел, что лечу вровень с кубом, забыл, что нужно делать. У меня было определённое движение, которое являлось отмашкой для людей, которые меня опускали. А я забыл, что делать. А дальше — нет, это было прикольно, необычно, я рад, что попробовал», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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