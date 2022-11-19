Марк Кондратюк прокомментировал выступление с короткой программой на 5-м этапе Гран-при

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление с короткой программой на пятом этапе серии Гран-при России в Самаре. Он показал лучший результат, получив за свой прокат с двумя четверными прыжками 102,84 балла.

«Как прокат? В целом довольно неплохо. Опять та же ошибка на каскаде. Ну, не то чтобы ошибка, каскад был исполнен довольно чисто, но хотелось бы, чтобы второй прыжок был на один оборот побольше. И я ещё не успел вникнуть, но, по-моему, у меня вылетело последнее вращение. Но не уверен точно.



В эмоциональном плане всё хорошо, пока эту программу на прокатах и соревнованиях катал трижды, по ощущениям это был лучший прокат. Наиболее связанный с музыкой движениями, мне понравилось. В физическом плане – что-то есть, но, может быть, завтра об этом скажу.



Могу ли сказать, что кайфанул сегодня? Да, определённо, невероятно приятно, когда после выступления увидел, что какие-то люди даже встали. Наверное, это какая-то вершина поощрения выступающего (улыбается). Пару раз это было, и каждый раз это было приятно.



После Сочи в основном работали просто над программой. Было произведено довольно много работы – не в прыжках, вращениях, а, скорее, в целостности исполнения. Мне кажется, если я буду продолжать короткую катать так же, это будет довольно неплохо.



Ждать ли сюрпризов в произвольной? Думаю, нет», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.