Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Марк Кондратюк прокомментировал выступление с короткой программой на 5-м этапе Гран-при

Марк Кондратюк прокомментировал выступление с короткой программой на 5-м этапе Гран-при
Комментарии

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление с короткой программой на пятом этапе серии Гран-при России в Самаре. Он показал лучший результат, получив за свой прокат с двумя четверными прыжками 102,84 балла.

«Как прокат? В целом довольно неплохо. Опять та же ошибка на каскаде. Ну, не то чтобы ошибка, каскад был исполнен довольно чисто, но хотелось бы, чтобы второй прыжок был на один оборот побольше. И я ещё не успел вникнуть, но, по-моему, у меня вылетело последнее вращение. Но не уверен точно.

В эмоциональном плане всё хорошо, пока эту программу на прокатах и соревнованиях катал трижды, по ощущениям это был лучший прокат. Наиболее связанный с музыкой движениями, мне понравилось. В физическом плане – что-то есть, но, может быть, завтра об этом скажу.

Могу ли сказать, что кайфанул сегодня? Да, определённо, невероятно приятно, когда после выступления увидел, что какие-то люди даже встали. Наверное, это какая-то вершина поощрения выступающего (улыбается). Пару раз это было, и каждый раз это было приятно.

После Сочи в основном работали просто над программой. Было произведено довольно много работы – не в прыжках, вращениях, а, скорее, в целостности исполнения. Мне кажется, если я буду продолжать короткую катать так же, это будет довольно неплохо.

Ждать ли сюрпризов в произвольной? Думаю, нет», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Новость по теме
Марк Кондратюк захватил лидерство на Гран-при России в Самаре
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022