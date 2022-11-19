Марк Кондратюк рассказал, в чём польза участия в ледовых шоу

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о пользе участия в шоу. Чемпион России, Европы и победитель командного турнира Олимпийских игр – желанный гость на многих представлениях – как у Ильи Авербуха, так и у Евгения Плющенко.

«Я с детства катался в шоу — в основном у Ильи Изяславича [Авербуха]. Меня с детства брали сначала в сказки, потом, когда стал получше кататься — туда, где сольные номера катают спортсмены. Наверное, когда ты на маленьком льду, в темноте выходишь и делаешь сложные моменты, потом в нормальных условиях это даётся проще. На психологическом уровне, но это даёт определённую уверенность. Если в непривычных условиях можешь делать, в чём проблема сделать в нормальных?» — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.