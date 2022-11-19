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Александр Самарин: с Самарой меня связывает только фамилия

Александр Самарин: с Самарой меня связывает только фамилия
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Фигурист Александр Самарин прокомментировал прокат короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

После уверенного каскада четверной лутц – тройной тулуп Самарин упал с четверного тулупа и ошибся при приземлении с тройного акселя. Александр занимает четвёртое место перед произвольной программой.

«Выступление — 50 на 50, грубо говоря. Поменяли постановку элементов, в целом скажу так — почему-то сейчас здесь присутствовало определённое волнение, давно не было. Был мандраж, в начале программы это могло быть заметно. Получился хороший каскад, дальше, конечно, зря упал. Но в целом зал очень здорово приветствует, поддерживает, поддержка огромная. Спасибо всем большое, кто приходит и поддерживает. Поставил рекорд по игрушкам свой личный.

Не могу сказать, что что-то с формой не так. Посмотрим, разберём, обсудим программу. Есть к чему стремиться.
Связана ли поддержка с тем, что выступал в городе, который совпадает с фамилией? Думаете? Но всю жизнь шутки на эту тему. В Самаре я раз третий или четвёртый, но с Самарой меня связывает только фамилия. Но каждый находит в этом какую-то остроумность и считается первооткрывателем в мире юмора», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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