Фигурист Сёма Уно выиграл этап серии Гран-при ISU в Японии

Японский фигурист Сёма Уно выиграл домашний этап серии Гран-при ISU в мужском одиночном катании. После короткой программы Уно занимал только второе место, но в произвольной стал лучшим и в итоге опередил соотечественника Соту Ямамото более чем на 20 баллов. Уно безупречно исполнил четыре четверных прыжка и два тройных акселя. Третье место занял Ча Джун Хван из Южной Кореи.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 5-й этап. Саппоро, Япония

Мужчины

1. Сёма Уно (Япония) – 279,76

2. Сота Ямамото (Япония) – 257,85

3. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 254,76

4. Кадзуки Томоно (Япония) – 251,83

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 250,45

6. Маттео Риццо (Италия) – 240,76

7. Ника Эгадзе (Грузия) – 232,86

8. Стивен Гоголев (Канада) – 221,02