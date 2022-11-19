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Фигурист Сёма Уно выиграл этап серии Гран-при ISU в Японии

Фигурист Сёма Уно выиграл этап серии Гран-при ISU в Японии
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Японский фигурист Сёма Уно выиграл домашний этап серии Гран-при ISU в мужском одиночном катании. После короткой программы Уно занимал только второе место, но в произвольной стал лучшим и в итоге опередил соотечественника Соту Ямамото более чем на 20 баллов. Уно безупречно исполнил четыре четверных прыжка и два тройных акселя. Третье место занял Ча Джун Хван из Южной Кореи.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 5-й этап. Саппоро, Япония
Мужчины

1. Сёма Уно (Япония) – 279,76
2. Сота Ямамото (Япония) – 257,85
3. Ча Джун Хван (Южная Корея) – 254,76
4. Кадзуки Томоно (Япония) – 251,83
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 250,45
6. Маттео Риццо (Италия) – 240,76
7. Ника Эгадзе (Грузия) – 232,86
8. Стивен Гоголев (Канада) – 221,02

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 5, Саппоро, Япония
Мужчины. Произвольная программа
19 ноября 2022, суббота. 13:31 МСК
Окончено
1
Сёма Уно
Япония
279.76
2
Сота Ямамото
Япония
257.85
3
Ча Джун Хван
Южная Корея
254.76
Комментарии
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