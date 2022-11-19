Самоделкина захватила лидерство, Трусовой кидали подарки на лёд. Фото прокатов в Самаре

Сегодня, 19 ноября, в Самаре фигуристки представили короткие программы в рамках пятого этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Промежуточное лидерство захватила ученица Светланы Соколовской Софья Самоделкина. На втором месте расположилась Анна Фролова, на третьем – серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова.
Российская фигуристка Софья Самоделкина поделилась эмоциями от проката на этапе Гран-при России.
«В целом я недовольна прокатом. Каскад абсолютно не тот, что был запланирован — был запланирован лутц-риттбергер. Видимо, в воздухе перестраховалась и сделала лутц-тулуп. Аксель — ну, такой аксель. Будем над ним работать. Наработки не хватает — думаю, это должно прийти с тысячным повторением.
Важнее восстановиться, чем выиграть? Места — понятно, что хочется всегда быть первым. Но главное — катать чисто программы, тогда ты будешь лидером. А когда падаешь или косячишь — при сильных соперниках, в финале Гран-при — побеждать не получится. Перестраховываться завтра не буду», — передаёт слова Самоделкиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.
- 21 ноября 2022
-
01:06
-
00:58
-
00:33
- 20 ноября 2022
-
22:52
-
22:20
-
21:29
-
20:43
-
20:23
-
19:53
-
19:27
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:44
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:47
-
17:41
-
17:31
-
17:29
-
17:18
-
17:15
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
15:58
-
15:56
-
15:48