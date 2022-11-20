В Самаре поклонник выбежал на лёд к Александре Трусовой сразу после выступления

Необычным инцидентом завершился прокат произвольной программы серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 Александры Трусовой на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Самаре.

Поклонник фигуристки выбежал прямо на лёд и подарил ей огромный букет красных роз. Мужчина сбежал вниз по лестнице, подошёл к борту и выскочил, там было много детей, которые кидали игрушки. Служба безопасности не сумела оперативно среагировать. Однако после взаимодействия с Трусовой фаната увели в подтрибунное помещение.

Судьи оценили выступление Трусовой в 144,30 балла. Александра упала с четверного лутца. Остальные элементы она исполнила чисто: каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной лутц.