Сенсация! Суперфигурист Мишина обыграл всех, а Кондратюк едва не вылетел из тройки

На Гран-при России в Самаре сегодня решается судьба медалей. Танцоры и девушки уже расставлены по местам. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин взяли золото, несмотря на два падения партнёра во время проката. У одиночниц лидерство сохранила Софья Самоделкина. В произвольной программе она обошла Александру Трусову, которой снова не позволило победить падение с четверного лутца. Однако Светлана Соколовская верит, что у её воспитанницы всё обязательно получится.

В парах ожидаемо выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. А вот у мужчин сенсационно одержал победу Глеб Лутфуллин. Воспитанник Алексея Мишина исполнил четыре квада, а Марк Кондратюк завалил произвольную и занял третье место.