Сенсация! Суперфигурист Мишина обыграл всех, а Кондратюк едва не вылетел из тройки

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов разыграли восхитительную историю вечной любви под кавер Who Wants To Live Forever легендарной группы Queen. Первую часть программы откатали безупречно, но дальше что-то пошло не так. Ясмина упала с выброса тройной риттбергер, и выступление потеряло прежние яркие краски.