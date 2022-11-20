Сенсация! Суперфигурист Мишина обыграл всех, а Кондратюк едва не вылетел из тройки

На Гран-при России в Самаре сегодня решается судьба медалей. Танцоры и девушки уже расставлены по местам. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин взяли золото, несмотря на два падения партнёра во время проката. У одиночниц лидерство сохранила Софья Самоделкина. В произвольной программе она обошла Александру Трусову, которой снова не позволило победить падение с четверного лутца. Однако Светлана Соколовская верит, что у её воспитанницы всё обязательно получится.
В парах ожидаемо выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. А вот у мужчин сенсационно одержал победу Глеб Лутфуллин. Воспитанник Алексея Мишина исполнил четыре квада, а Марк Кондратюк завалил произвольную и занял третье место.
Вот и завершился пятый этап Гран-при в Самаре. Через неделю стартует последний шестой этап, который пройдёт в Перми. После него мы узнаем имена всех фигуристов, вышедших в финал серии.
Весь расклад битвы одиночников на Гран-при в Самаре!
Лутфуллин выиграл Гран-при в Самаре
Невероятная развязка соревнований мужчин! Глеб Лутфуллин завоевал золото! Поздравляем!
Алексей Мишин, Глеб Лутфуллин
Фото: Первый канал
За произвольную Марка судьи ставят лишь 157,84 балла. С результатом 260,68 балла за две программы он становится третьим. Вот это да!
Бразильские страсти под музыкальную тему сериала «Клон» вымотали Марка. Не удалось сделать каскад с четверным тулупом, степ-аут на тройном лутце и отказ от четверного сальхова, который он регулярно прыгает. После проката фигурист долго не мог отдышаться.
Светлана Соколовская, Марк Кондратюк
Фото: Первый канал
Кондратюк упал с четверного лутца
У Марка Кондратюка тоже выдалось нервное начало проката: упал с четверного лутца.
Андрей получил за произвольную программу 161,19 балла. Общая сумма: 258,80 балла.
Андрей Мозалёв
Фото: Первый канал
Вот так шикарная постановка под композицию Kerber Яна Тьерсена превратилась в настоящее испытание для Андрея. Какой-то крючок вероятно лишил спортсмена сегодня медали.
Андрей Мозалёв
Фото: Первый канал
Болельщики очень сильно поддерживают Андрея. Решив проблему с ботинком, он продолжил прокат и чисто прыгнул каскад четверной тулуп — тройной тулуп, но упал после сольного четверного тулупа и на две ноги приземлил тройной аксель. Понятно, что неожиданная заминка помешала его настрою.
Мозалёв прервал произвольную
Андрей Мозалёв остановился после падения с четверного сальхова! Казалось, что он травмировался, но оказалось, оторвался один из крючков на правом ботинке. Теперь фигуриста оштрафуют за прерывание программы.
Андрей Мозалёв
Фото: Первый канал
Глеб Лутфуллин зарабатывает от судей 180,79 балла. Общая сумма: 273,56 балла гарантирует ему место на пьедестале.
Глеб Лутфуллин не намерен никому уступать место на пьедестале Гран-при, что наглядно показывает в своём прокате. Под саундтрек из фильма «Однажды в Америке» он сделал четыре квада: четверной риттбергер, четверной тулуп, четверной сальхов в каскаде с двойным тулупом и сольный четверной сальхов. Также Глеб уверенно нацелился на медаль двумя тройными акселями, один из которых в каскаде с двойным тулупом. Суперконтент талантливого фигуриста Мишина!
Да, Саша получает высокие 178,50 балла за произвольную. Общая сумма — 268,65 балла — выводит его на текущее лидерство.
Светлана Соколовская, Александр Самарин
Фото: Первый канал
Образ агента спецслужб вдохновил фигуриста на борьбу за каждый прыжок. Саша ни разу не упал, но потерял один каскад из-за степ-аута на тройном акселе. Несмотря на это, оценки всё равно будут высокими.
Самарин исполнил два четверных лутца в произвольной
Стильная произвольная Александра Самарина под саундтрек к фильму «Агенты А.Н.К.Л.» порадовала двумя четверными лутцами! Первый — в каскаде с тройным тулупом — Саша исполнил роскошно, на сольном — поборолся на выезде, но устоял.
Алексей Мишин встретил Матвея конструктивным разбором проката, а судьи оценили фигуриста на 160,48 балла. Общая сумма: 245,60 балла.
Алексей Мишин, Матвей Ветлугин
Фото: Первый канал
Матвей Ветлугин катается под саундтрек из фильма «Крёстный отец». Для артистичного фигуриста эта музыка — отличная возможность отыграть целую гамму чувств и нивелировать красивым эмоциональным катанием отсутствие ультра-си. Однако для этого нужно все элементы выполнять максимально чисто, а у Матвея с этим сегодня проблемы: на тройном флипе он коснулся льда рукой.
Артур Даниелян набирает 152,78 балла. Общая сумма: 234,28 балла.
Артур Даниелян начинает борьбу за медали Гран-при в Самаре с четверного сальхова. Квады — не самая сильная сторона фигуриста, но он устоял, допустив небольшое касание льда. Справился Артур и с каскадом тройной аксель — двойной аксель, но тотально сорвал сольный триксель. Грубая ошибка его не сбила, и он повторил тройной аксель — на этот раз скрутил все три оборота, но смазал приземление. Больше ультра-си элементов спортсмен не прыгал. Его лиричная программа под Wyden Down британского музыканта RIOPY прозвучала грустно.
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Кондратюк, Мозалёв, Самарин, Лутфуллин, Даниелян покажут произвольные
А вот и сильнейшая разминка мужчин! Марк Кондратюк лидирует после короткой программы, но Андрей Мозалёв, Глеб Лутфуллин и Александр Самарин — очень опасные соперники.
Марк Кондратюк
Фото: Первый канал
Владислав Катичев получает за произвольную 141,28 балла. Общая сумма: 216,69 балла.
Владислав Катичев чуть не навернулся на каскаде тройной аксель — ойлер — тройной сальхов в начале программы. Заходит на прыжки бесстрашно, но приземляет жестковато. Двойной аксель в степ-аут, грязный выезд с тройного риттбергера, сдвоенный тулуп в каскаде с тройным лутцем. И без четверных.
Андрей Анисимов, конечно, молодец: при высоченном росте прыгает три четверных в произвольной!
Судьи оценили его прокат в 150,24 балла. Общая сумма: 216,95 балла.
Андрей Анисимов
Фото: Первый канал
Вампирская тема в постановке Андрея Анисимова стартует тремя четверными прыжками: четверной флип, четверной риттбергер с касанием рукой и четверной сальхов. Дальше спортсмен чуть подустал и сделал «бабочку» на тройном акселе: вместо трёх оборотов скрутил один. Под конец упал на последнем каскаде тройной флип — ойлер — тройной сальхов.
Рома получает за произвольную программу 138,59 балла. Общая сумма: 202,41 балла.
Роман Атояр демонстрирует на самарском льду одиночное танго. Роковой танец спортсмена подпортило множество помарок, хотя четверной сальхов был хорош. Из каскадов лишь один с двумя тройными прыжками. Двойной аксель — двойной тулуп и тройной лутц — двойной тулуп не дают Роману бороться за высокие места.
Роман Атояр
Фото: Первый канал
Егор набирает за произвольную программу 120,22 балла. Общая сумма: 181,22 балла.
Егор Коваленко
Фото: Первый канал
На льду самый юный одиночник Гран-при в Самаре — 14-летний Егор Коваленко из Воронежской области. Фигурист катался без ультра-си, но запомнился кантилевером. К сожалению, отсутствие прыжков повышенной сложности не избавило его от ошибок. Сдвоенный тройной лутц и падение с тройного флипа дорого обойдутся Егору.
За свой прокат Александр Лебедев получил 130,66 балла, но в общем зачёте они не учитываются.
Битву наших спортсменов предваряет выступление Александра Лебедева, представляющего Беларусь. Прокат фигуристу не удался: падения с четверного тулупа и тройного акселя настигли его уже в начале программы. Но зрители тепло поддержали Сашу и придали сил справиться с остальными прыжками.
В этой разминке три четверных прыжка планирует исполнить Андрей Анисимов. Но будет ли он рисковать, узнаем непосредственно во время проката.
Первая разминка мужчин уже стартовала! Посмотрим, удастся ли кому-то из спортсменов перебраться в пятёрку лидеров после произвольной.
Порядок выхода на лёд фигуристов
Турнир в Самаре завершат выступления мужчин. Начало произвольной программы в 17:15 по московскому времени. После короткой на первом месте идёт Марк Кондратюк, но соперники у него очень сильные и способны преодолеть отставание.
Порядок выхода на лёд фигуристов:
Первая разминка:
Егор Коваленко
Роман Атояр
Андрей Анисимов
Владислав Катичев
Артур Даниелян
Вторая разминка:
Матвей Ветлугин
Александр Самарин
Глеб Лутфуллин
Андрей Мозалёв
Марк Кондратюк
Вне конкурса выступит представитель Беларуси Александр Лебедев.
Поздравляем всех призёров с заслуженными медалями!
«Саша пыталась отдышаться и не заплакать. Я рада, что нам сегодня удалось откатать произвольную программу. Только наши близкие и тренеры знают, чего это нам стоило», — призналась Александра Бойкова в беседе с Максимом Траньковым.
Бойкова и Козловский выиграли Гран-при в Самаре
Мощный прокат принёс Саше и Диме от судей 155,26 балла. Общая сумма ещё более внушительная: 239,28 балла. Бесспорное лидерство и второе золото у фигуристов!
Тамара Москвина, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
Фото: Первый канал
«Анна Каренина» от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского вновь на высоте! Знаменитая история любви в исполнении фигуристов вызывает мурашки по коже. Небольшая помарка на выбросе у Саши не имела значения при таком накале эмоций. Зрители стоя аплодируют дуэту.
Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
Фото: Первый канал
Ошибки не позволили Юле и Лёше занять лидерство в произвольной с 138,86 балла, но общий результат — 214,60 балла однозначно принесёт им минимум серебро.
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов намеревались зажечь под хит американского музыканта Моби, но в самом начале случилось обидное падение на параллельном каскаде тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов у партнёра. Также немного пошатало Юлю на выбросе тройной флип, девушка коснулась льда рукой, но устояла.
Юлия Артемьева, Алексей Брюханов
Фото: Первый канал
Судьи оценили выступление пары в 139,41 балла. Общая сумма — 211,09 балла гарантирует Ясмине и Валере бронзовую медаль.
Тамара Москвина, Валерий Колесов, Ясмина Кадырова
Фото: Первый канал
Когда Ясмина и Валера вернулись со льда, их очень мило похвалили маленькие фигуристы, собиравшие игрушки. Как же приятно вдохновлять малышей!
Ясмина Кадырова и Валерий Колесов разыграли восхитительную историю вечной любви под кавер Who Wants To Live Forever легендарной группы Queen. Первую часть программы откатали безупречно, но дальше что-то пошло не так. Ясмина упала с выброса тройной риттбергер, и выступление потеряло прежние яркие краски.
Срыв поддержек неминуемо отразился на баллах Елизаветы Осокиной и Артёма Грицаенко: только 112,86 за произвольную программу. В итоге они опустились на текущее предпоследнее место с 179,72 балла.
Елизавета Осокина, Артём Грицаенко
Фото: Первый канал
Лиза и Артём без проблем сделали все прыжки и выбросы, но беда пришла откуда не ждали: сорвали две поддержки. Кошмар любого парника произошёл с ребятами на льду в Самаре.
Юная спортивная пара Елизавета Осокина и Артём Грицаенко открывают сильнейшую разминку. На арене звучит знакомый голос певицы Ясмин Леви — той самой, под которую каталась Алина Загитова в короткой программе своего последнего соревновательного сезона. Только Лиза и Артём выбрали для произвольной не душераздирающий Me voy, а песню La alegria. Впрочем, композиция тоже очень эмоциональная.
Сильнейшая разминка пар активно разогревается и готовится к старту.
Сильнейшая разминка пар
Фото: Первый канал
Мария Дыбкова и Алексей Хвалько не дрогнули ни на одном элементе. На выездах с выбросов Маша боролась, но решительно сохраняла равновесие. Эффектная поддержка с партнёршей в шпагате особенно понравилась публике. Сами спортсмены остались довольны выступлением. За произвольную программу Маша и Лёша получили 123,73 балла, а в общей сумме 189,28 балла.
Таисия Собинина и Илья Миронов представляют клуб «Ангелы Плющенко», а катаются под известный романс «Я тебя никогда не забуду». Драматичная история, которую передали фигуристы через движения, заворожила зрителей, но полностью проникнуться их выступлением помешали многочисленные ошибки. Неудачный параллельный каскад и падение с двух выбросов серьёзно сказались на оценках пары: 106,75 балла. Общая сумма: 171,67 балла.
Таисия Собинина, Илья Миронов
Фото: Первый канал
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирёв справились со всеми элементами. Поддержку и подкрутку сделали на третий уровень. Трогательное, нежное катание принесло им 127,15 балла. Общая сумма: 186,28 балла.
Белорусский дуэт Богдана Лукашевич и Александр Степанов открыли соревнования спортивных пар хорошим прокатом. Касание льда рукой на каскаде у партнёра не испортило впечатление от их произвольной. Ребята установили личный рекорд — 119,73 балла и разогрели зрителей перед выходом российских пар.
Порядок выхода спортивных пар
Развязка соревнований спортивных пар стартует в 15:45 по московскому времени. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уверенно лидируют и близки к завоеванию второго золота российского Гран-при.
На лёд спортсмены выйдут в следующем порядке:
Первая разминка:
Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирев
Таисия Собинина/Илья Миронов
Мария Дыбкова/Алексей Хвалько
Вторая разминка:
Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Также вне конкурса произвольную программу покажет белорусская пара Богдана Лукашевич/Александр Степанов.
Саша удивилась появлению поклонника на льду!
«Да, удивилась появлению мужчины на льду с букетом, я не знаю, почему он вышел». Испугалась ли его? Просто он упал бы. Не очень удобно без коньков», — сказала фигуристка.
Итоговое положение:
Самоделкина обыграла Трусову
Несмотря на не самый чистый прокат, Соня всё-таки опередила Сашу. У неё 144,72 балла за короткую программу и 217,87 — за оба проката.
Это её первая победа на этапе Гран-при России, поздравляем!
Лутц—риттбергер был от Сони! Потом ойлерник и — эх! — снова аналогичная ошибка на тройном флипе, обеими руками опёрлась на лёд. И каскад флип-тулуп тоже неуверенный. Хватит ли запаса над Трусовой после короткой?!
Далее — двойной аксель, тройной флип. Не будет трикселя? Может, и правда не стоит рисковать?
Четверной сальхов — ошибка
Не смогла Софья чисто сделать четверной сальхов, но это и не падение — успела подставить руки.
Ксения Гущина будет на подиуме!
Анна Фролова набрала в сумме только 193,99 балла и улетела под Ксению Гущину. У Ксюши точно будет третье место!
Встречаем на льду Софью Самоделкину! У неё заявлены квад-сальхов и тройной аксель.
У Ани Фроловой кристально чистый прокат не получился: она упала с тройного риттбергера и коснулась льда рукой на тройном лутце.
Кстати, на лёд к Трусовой выбежал поклонник!
Трусова возглавила промежуточную таблицу
Саша получила 144,30 балла за произвольную программу, 213,80 — её сумма. Ждём, чем ответят Анна Фролова и Софья Самоделкина!
Получился каскад лутц—сальхов через ойлер, чисто — секвенция тройной флип—двойной аксель и сольный тройной лутц.
Что касается непрыжковых, то два вращения получились на четвёртый уровень, одно — на третий, а дорожка шагов, как и вчера, на второй.
Далее — каскад из тройных флипа и тулупа, сольный риттбергер, двойной аксель.
Трусова упала с четверного
Нет, пока без квада. С четверного лутца упала Саша.
Ксения Гущина из группы Кирилла Давыденко почти добралась до 200 баллов: 196,18 — её оценка.
А НА ЛЬДУ САША ТРУСОВА!
Арина Онищенко из Санкт-Петербурга первой дотянулась до 180 баллов! У неё 180,67 балла за чистый прокат, сама спортсменка очень довольна выступлением.
В ходе разминки Саша сделала каскад четверной лутц—тройной тулуп! Браво, вот бы так в прокате! Но с ещё одного квад-лутца Александра упала.
Промежуточные результаты после первой разминки:
Ожидая выступления лидеров, можно прокачать свои провидческие навыки и проголосовать в нашем телеграм-канале!
Вот такое промежуточное положение пока:
Рената Губашева — 158,85
Софья Воронцова — 137,54
Ольга Мокейкина — 117,21
Напоминаем контент!
В заявке лидирующей Софьи Самоделкиной – четверной сальхов, тройной аксель, двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, тройной флип – тройной тулуп.
Промежуточный вице-лидер Анна Фролова планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц, двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер.
Первый ориентир — от Варвары Кисель, белорусской фигуристки, которая выступает вне конкурса. Она сорвала двойной аксель и не совсем довольна выступлением. Её результат — 165,51 балла за два проката.
Первая разминка уже вышла на лёд! Пока давайте вспомним, что было вчера в борьбе лидеров.
Худайбердиева и Базин не менее эмоционально отреагировали на ошибки у партнёра.
— Как ощущения после проката?
Базин: Отвратительные.
— Можно ли как-то объяснить эти ошибки?
Худайбердиева: Нет, нельзя. Бред какой-то.
«Возможно, возобладали эмоции, желание классно прокатать. Понятно, что я ещё проанализирую свою ошибку. К сожалению, это случайность, которая неизбежна. Возможно, на этом элементе будем добавлять больше контроля с моей стороны.
Мы были хорошо готовы, это случайность, от которой никто не застрахован. Это, конечно, крайняя редкость. Одна из запоминающихся ошибок была на чемпионате России среди юниоров, ошиблись на элементе, который делали с закрытыми глазами. Из-за этого не получили путёвку на чемпионат мира», — Павел Дрозд объяснил своё падение.
Порядок выхода на лёд одиночниц
Очерёдность выступления одиночниц следующая:
1. Ольга Мокейкина
2. Софья Воронцова
3. Рената Губашева
4. Агнета Латушкина
5. Анастасия Морозова
Вторая разминка
6. Арина Онищенко
7. Софья Чаплыгина
8. Ксения Гущина
9. Александра Трусова
10. Анна Фролова
11. Софья Самоделкина
Итоговое положение в танцах на льду
Вот как выглядит итоговая турнирная таблица у призёров в танцах на льду:
«Мы очень извиняемся за такое катание», — протянула Лиза в kiss and cry. Очень долго судьи ставили оценки и наконец всё решили: 119.68 балла за произвольный танец (с двумя дедакшенами из-за двух ошибок Егора), 210,42 — общий результат.
Победа! Почти 20 баллов преимущества над Шанаевой и Дроздом.
И лидеры тоже не смогли показать чистое катание: партнёр ошибся и присел на лёд. Но оценки за технику горят на 12 баллов больше чем у предыдущих участников. Ждём итоговые оценки!
К сожалению, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд не обошлись без падения, онлайн-баллы за технику горят сравнимые с Усовой и Антоновым.
Но, конечно, ребята выходят на промежуточное первое место: выигрывают у Усовой/Антонова и произвольный танец, и сумму. У них 110,35 балла, а мы встречаем Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина!
Известны обладатели бронзы в танцах
А у нас известны обладатели бронзы! Это Полина Усова и Михаил Антонов, представляющие «Хрустальный». Полина заплакала, узнав результаты.
А что вчера стряслось у Александры Трусовой с Первым каналом? Пытаемся разобраться.
После первой разминки лидируют Екатерина Храбрых и Мирон Суслов, набравшие ровно 140 баллов за два танца. Вторыми идут Алиса Крайнюкова и Семён Нетсев, у них 124,76 балла.
На лёд выходит вторая разминка! Почти не сомневаемся в победе Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, интересно только насколько высокие баллы им поставят.
Александра Буторина и Никита Сборик, которые шли последними после ритм-танца, снялись с произвольного. Сейчас на льду разминаются только два дуэта.
И уже известны прыжковые заявки одиночниц: Александра Трусова заявила четверной лутц, а Софья Самоделкина пойдёт на четверной сальхов и тройной аксель.
Всем добрый день! Менее чем полчаса до выхода на лёд первой танцевальной разминки. Давайте ознакомимся с очерёдностью:
1. Александра Буторина – Никита Сборик
2. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
3. Екатерина Храбрых – Мирон Суслов
Вторая разминка
4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
5. Полина Усова – Михаил Антонов
6. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
7. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
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