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Александра Трусова рассказала о своей реакции на появление мужчины с букетом на льду

Александра Трусова рассказала о своей реакции на появление мужчины с букетом на льду
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Серебряный призёр Олимпиады в одиночном катании Александра Трусова рассказала об эмоциях от появления на льду мужчины, который выбежал на каток и подарил фигуристке букет роз.

«Да, удивилась появлению на льду мужчины с букетом, я не знаю, почему он вышел. Испугалась ли его? Просто он упал бы. Не очень удобно без коньков», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Произвольная программа

1. Софья Самоделкина – 217,87.
2. Александра Трусова – 213,80.
3. Ксения Гущина – 196,18.

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