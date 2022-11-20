Александра Трусова рассказала о своей реакции на появление мужчины с букетом на льду

Серебряный призёр Олимпиады в одиночном катании Александра Трусова рассказала об эмоциях от появления на льду мужчины, который выбежал на каток и подарил фигуристке букет роз.

«Да, удивилась появлению на льду мужчины с букетом, я не знаю, почему он вышел. Испугалась ли его? Просто он упал бы. Не очень удобно без коньков», — передаёт слова Трусовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Произвольная программа



1. Софья Самоделкина – 217,87.

2. Александра Трусова – 213,80.

3. Ксения Гущина – 196,18.