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Татьяна Тарасова присутствует на съёмках финального выпуска «Ледникового периода»

Татьяна Тарасова присутствует на съёмках финального выпуска «Ледникового периода»
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Сегодня, 20 ноября, проходят съёмки заключительного выпуска очередного сезона телевизионного проекта «Ледниковый период». Своё привычное место председателя жюри заняла заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина. В нынешнем сезоне шоу Тарасова несколько раз отсутствовала на записях выпусков из-за плохого самочувствия. Тогда её заменяла коллега Елена Чайковская.

Текущий сезон «Ледникового периода» проходит в два этапа. Сначала соревновались команды Александра Жулина и Ильи Авербуха, а затем начался личный турнир, полуфинал и финал которого снимаются как раз в эти выходные.

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