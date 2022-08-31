«Он низко обижал Тутберидзе!» Почему Тарасова оправдывается за фото с журналистом из США

Татьяну Тарасову заметили в США. Великий тренер отправилась за океан, чтобы забрать оставшиеся после долгой жизни в Америке вещи, а заодно посетить иностранные катки. Казалось бы, ничего особенного, но всё же поездка не обошлась без скандала. Вот только причиной стал не возможный переезд тренера в другую страну, а обычная фотография.

Тарасова оказалась в кадре вместе с американским блогером Дэвидом Лисом. Тем самым, с которым враждует Тутберидзе.

Как же это произошло?

Тарасова посещает катки не только в России, но и в США

В свои 75 лет Татьяна Тарасова поражает неиссякаемыми запасами энергии и невероятной силой духа. Великая наставница как будто не замечает усталости и игнорирует проблемы со здоровьем, когда речь касается её любимого дела. Из-за сложной ситуации в российском фигурном катании многие тренеры и спортсмены сейчас как никогда нуждаются в поддержке и мотивации работать дальше даже без международных стартов. И кому, как не Тарасовой, столкнувшейся с не одной трудностью за свою долгую карьеру, знать, какие слова сказать им, чтобы вселить в них веру в лучшее.

Татьяна Анатольевна решила устроить турне по лучшим школам фигурного катания в стране, чтобы посмотреть тренировки и оценить прогресс подготовки к новому сезону, а заодно помочь спортсменам и их наставникам мудрым советом. Так она побывала у Этери Тутберидзе в «Хрустальном», у Евгения Плющенко в его академии, заехала и к Александру Жулину с Евгением Рукавицыным. А затем удивила всех и отправилась прямиком в Америку, чем вызвала большой ажиотаж. Многие подумали о том, что специалист собирается уехать в США навсегда, но всё оказалось гораздо проще. Татьяна Анатольевна поехала за океан забрать вещи, которые остались там после долгой жизни в Америке, а заодно и посмотреть на подготовку иностранных фигуристов.

«В Америке я хожу на катки, смотрю, как тренируются иностранные спортсмены. Ребята уже вовсю работают, катают свои программы, уже стараются прыгать четверные прыжки. Была на нескольких катках в США, на них очень хорошо.

В Америке ко мне хорошее отношение, я не столкнулась ни с какой дискриминацией, давление на меня здесь никто не оказывает, всё в порядке. Скоро буду дома», — сказала она «РБК-Спорт», добавив, что и просто жить за границей не планирует.

Скандальная фотография с американским журналистом

Тем не менее поездка Тарасовой в Соединённые Штаты прошла не совсем гладко. Татьяна Анатольевна оказалась в центре внимания из-за фотографии с американским журналистом. Основатель популярного подкаста The Skating Lesson Дэвид Лис выложил у себя в социальных сетях снимок, на котором он изображён рядом с великим тренером, что сразу же заметили российские фанаты. Они остались недовольны поступком Тарасовой и раскритиковали её за «дружбу с врагом».

Недовольство поклонников было так велико, что Татьяне Анатольевне пришлось оправдываться за свой поступок.

Татьяна Тарасова c Дэвидом Лисом Фото: Из личного архива Дэвида Лиса

«Я не общалась с этим журналистишкой. Получилось так, что со мной фотографировалось много детей, а тут появился он. Я садилась в машину, а Лис, наверное, сделал фотографию.



Я даже не знаю, как выглядит этот американский журналист. Не знакома с ним лично. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала бы с ним фотографию. Ненавижу его за то, что он так низко обижал Этери Тутберидзе!» — сказала она Sport24.

«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства»

И вот причина, по которой фотография сразу обрела статус резонансной. Лис — не простой зарубежный журналист. Он заработал свою славу благодаря систематическим нападкам на российских спортсменов, в особенности на тех, что занимаются у Этери Тутберидзе. Группе «Хрустального» всегда достаётся больше всех: в прошлом году Дэвид и его команда разжигали слухи о «волшебных таблетках» Анны Щербаковой, в этом тема допинга развилась ещё больше, и американец принялся за Камилу Валиеву.

Дэвид Лис с Этери Тутберидзе и Павлом Слюсаренко Фото: Из личного архива Дэвида Лиса

Однако на этом Лис не остановился и после бана российских спортсменов начал спекулировать на теме смены гражданства, неоднократно намекая, что в сборную США хотят перебраться Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Журналист нашёл и выложил в Сеть свидетельство о браке фигуристов, что, по его мнению, было сделано для облегчения перехода под другой флаг для Глеба, поскольку у Дианы есть американское гражданство, и распускал фейки о просмотре Дэвис и Смолкина у иностранной федерации.

В конце концов не выдержала даже Тутберидзе, написав гневный пост:

«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно».

Поддержала выпад Этери Георгиевны тогда и Татьяна Анатольевна, отметив, что тренер поступила абсолютно правильно, ответив на нападки. Именно поэтому фото улыбающейся Тарасовой с Лисом так неоднозначно и восприняли, сочтя поступок тренера за лицемерие. Мол, сначала она со всей энергией защищает Тутберидзе, а потом с улыбкой фотографируется с её врагом. Но всё оказалось гораздо прозаичнее. Конечно же, Тарасова даже не предполагала, что позирует рядом с тем самым журналистом. Тренер фотографировалась со своими поклонниками и даже не могла подумать, что среди них может оказаться Лис. Татьяну Анатольевну просто-напросто застали врасплох, а следовательно, все обвинения в её сторону оказались надуманными.



Очень хорошо, что Тарасова сама это разъяснила и сразу же развеяла все несправедливые обвинения в лицемерии.