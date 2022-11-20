«Пусть под нас подстраиваются хоккеисты». Бойкова и Козловский — про лёд в Самаре

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский оценили качество льда на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
Какой лёд был? Хорошего качества?
Козловский: На арене в Самаре лёд хороший, действительно профессиональный. Новая арена, надеюсь, что в будущем она будет принимать самые крупные соревнования. Возможно, здесь даже пройдёт чемпионат России. Мне кажется, арена к этому абсолютно готова.
Формат площадки не мешал?
Бойкова: Нет. Во-первых, здесь лёд побольше, чем хоккейный, а так… На самом деле, главное — что лёд катучий, а всё остальное уже не мешает. Ты подстраиваешься под арену уже по приезде. Конечно, Тамара Николаевна выставляет фишечки у нас на четыре метра от бортика, чтобы мы привыкали к хоккейной арене. В Сочи повезло, что стандартный лёд, а здесь всего на два метра уже и короче. Поэтому особой разницы нет.
Козловский: Не хотелось бы, чтобы фигурное катание стремилось в направлении сужения арен. Хочется, чтобы наш вид спорта развивался так, чтобы под нас хоккеисты подстраивались (смеётся), — передаёт слова фигуристов из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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