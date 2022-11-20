«Это какой-то нонсенс». Козловский — об инциденте с Трусовой и болельщиком

Фигурист Дмитрий Козловский прокомментировал инцидент на пятом этапе Гран-при России в Самаре с Александрой Трусовой, к которой на лёд выбежал поклонник.
— По сравнению с Сочи здесь гораздо больше народу, как можете это отметить?
— Это один из самых важных факторов в фигурном катании. Зрители дают эмоции, зрители создают ту энергетику, которой спортсмены себя напитывают и которая помогает им преодолевать определённые трудности по ходу проката, бороться до самого конца. Это формируют не спортсмены, не судьи, а именно зрители.
— Когда зрители выбегают на лёд, чтобы поздравить фигуристов, это перебор? Или тоже энергетику даёт?
— Это какой-то нонсенс, я, честно говоря, такого не видел. Главное, чтобы всё было в рамках безопасности, чтобы спортсмены и зрители были в безопасности. Мне кажется, это самое важное. Главное, что никто не пострадал. Представляете, если человек выбежит на лёд, поскользнётся и с ним что-то случится? Это будет очень плохо и печально, — передаёт слова Козловского из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 21 ноября 2022
-
01:06
-
00:58
-
00:33
- 20 ноября 2022
-
22:52
-
22:20
-
21:29
-
20:43
-
20:23
-
19:53
-
19:27
-
19:22
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:52
-
18:44
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:47
-
17:41
-
17:31
-
17:29
-
17:18
-
17:15
-
16:29
-
16:19
-
16:11
-
16:05
-
15:58
-
15:56
-
15:48