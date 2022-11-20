«Это какой-то нонсенс». Козловский — об инциденте с Трусовой и болельщиком

Фигурист Дмитрий Козловский прокомментировал инцидент на пятом этапе Гран-при России в Самаре с Александрой Трусовой, к которой на лёд выбежал поклонник.

— По сравнению с Сочи здесь гораздо больше народу, как можете это отметить?



— Это один из самых важных факторов в фигурном катании. Зрители дают эмоции, зрители создают ту энергетику, которой спортсмены себя напитывают и которая помогает им преодолевать определённые трудности по ходу проката, бороться до самого конца. Это формируют не спортсмены, не судьи, а именно зрители.



— Когда зрители выбегают на лёд, чтобы поздравить фигуристов, это перебор? Или тоже энергетику даёт?



— Это какой-то нонсенс, я, честно говоря, такого не видел. Главное, чтобы всё было в рамках безопасности, чтобы спортсмены и зрители были в безопасности. Мне кажется, это самое важное. Главное, что никто не пострадал. Представляете, если человек выбежит на лёд, поскользнётся и с ним что-то случится? Это будет очень плохо и печально, — передаёт слова Козловского из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.