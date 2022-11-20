Иван Букин высказался о судействе на Гран-при России

Двукратный чемпион России, пятикратный призёр чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, высказался о судействе на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«Судейство на Гран-при России? Я не судья, я не специалист в этом деле, так что я не могу вам ответить на этот вопрос. Целая бригада судей, которые оценили ребят очень хорошо, так что думаю, что в этом нет ничего плохого. Если они откатали так хорошо… Я просто не смотрел. Но если ребята заслужили эти оценки, значит, замечательно. Если их поставили, значит, они их заслужили.

Расхолаживают ли большие оценки? Я не особо понимаю, что значит большие оценки, потому что большие оценки для танцев на льду, это, наверное, максимальные, за 90. За 90 мы, по-моему, не получали никогда. Да, выше, чем на международных стартах, но это нормально, мне кажется. Это никак не расхолаживает, это мотивирует. Ты хочешь выйти на международные соревнования, получить такие же оценки. Мне кажется, это приятно, больше работаешь.



Все равно в каждой из стран чуть больше ставят, потому что это национальные соревнования, где все свои. Почему не поддержать ребят на сложных национальных соревнованиях, которые являются отбором на чемпионат мира, чемпионат Европы, четыре континента… Я думаю, что в этом есть логика, чтоб поддержать, показать, что они молодцы. А международные соревнования — это международные соревнования.



У каждого своё мнение, на самом деле. Судья же тоже человек: кому-то нравится, кому-то нет, кто-то видит в этом сложность, а кто-то не видит. Это нормально. Есть, конечно, правила, но визуальная часть, компоненты — это же тоже человеческий фактор. Кому-то нравится, как мы катаемся, а кому-то нет, и это нормально, это классно, потому что так и должно быть», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.