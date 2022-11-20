«Вина, конечно, моя». Мозалёв — о прерванном прокате в произвольной программе на ГП России

Фигурист Андрей Мозалёв объяснил, почему прервал выступление с произвольной программой на пятом этапе Гран-при России в Самаре.
«На приземлении с сальхова слетел шнурок с крючка, и я понял, что не смогу дальше продолжить. Взял паузу, чтобы завязать. Вина, конечно, моя — чья же ещё? Шнурки не порвались, это чисто моя вина.
Где-то уже было такое, тоже на этапе Кубка России. Что-то там с музыкой было, но это была уже не моя вина. Тогда останавливался в короткой, как на тренировке.
Было больше обидно, что я идеально сальхов скрутил, но упал. Падения после этого эпизода — я поторопился, когда завязывал коньки, и не очень хорошо завязал, нога проваливалась. Мне сказали, что у меня есть три минуты. Такой опыт тоже нужен, буду внимательнее готовиться к прокатам.
История произвольной — потеря девушки? Сложно сказать. Всё равно с каждым днём программа прорабатывается, история программы тоже. Может, к концу сезона будет не то что другое, но… Связаны ли программа и жизнь — может, и да», — передаёт слова Мозалёва из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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