После скандала с Первым каналом Саше было непросто, но тренер не дала её в обиду. Светлана Владимировна выдала откровение в прямом эфире!

«Если меня слышно, я в неё очень верю». Как Соколовская заступилась за Трусову на Гран-при

Произвольная программа у женщин на пятом этапе Гран-при в Самаре была тяжёлым испытанием для всей тройки лидеров после первого дня соревнований. Анна Фролова, ещё недавно думавшая о завершении карьеры, наконец имела шанс побороться за медали спустя год отсутствия соревновательной практики. Софья Самоделкина пыталась совладать со сложнейшими прыжками, а Александра Трусова, кроме сражения с собственным телом, которое ещё не привыкло к сверхнагрузкам после Олимпиады в Пекине, старалась справиться с напряжением, возникшим после скандала с Первым каналом.

Фигуристка оказалась под его влиянием, снова допустила ошибку в произвольной программе и уже была готова отдаться на растерзание хейтерам, как вдруг за неё заступилась Светлана Соколовская. Тренер в прямом эфире выдала откровенный монолог на многотысячную аудиторию. После её слов на глаза наворачиваются слёзы!

Соколовская трогательно защитила Трусову после ошибки

В этом году Александра Трусова философски относится к собственным неудачам. Ученица Светланы Соколовской серьёзно оступилась в короткой программе, потеряв целый прыжок, из-за чего спустилась на третью строчку турнирной таблицы, но не потеряла бодрость духа. Расслабляться Саша не собиралась ни в коем случае, но спортсменка отдаёт себе отчёт, что после перехода в новую группу, с учётом травмы ей стоит поберечь себя. В конце концов, постолимпийский сезон не щадит никого — фигуристкам очень трудно набрать форму в первые месяцы соревнований.

Александра Трусова и Светлана Соколовская Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«На самом деле, видно, что Саша по сравнению с прошлым своим этапом сильно прибавила в форме. Я не скажу, что это было плохое выступление. Надо более лояльно относиться к спортсменкам, которые прошли олимпийский сезон. Не все девочки пока что вернулись к сезону. Не стоит искать, что у кого не так — это обычная постолимпийская история. У многих есть провалы, многие катают нестабильно — и не только наши спортсмены, но и зарубежные», — на защиту Русской ракеты встала Бетина Попова, да и многие специалисты верили, что Трусова реабилитируется в произвольной программе.

К сожалению, покорить свой единственный квад — лутц — ей не удалось, но Саша сделала ставку на эмоциональность проката. Эффектная постановка с говорящим названием «Я верю, что умею летать» выглядела гораздо свежее, чем на прошлом этапе в Сочи. Фигуристка увеличила скорость исполнения хореографических элементов, но пока не была безупречна — дорожка шагов второго уровня и явная остановка перед ней наглядно демонстрируют, как ей сейчас непросто.

Но спортсменка боролась, и это нашло отклик у её поклонников. Трибуны скандировали имя вице-чемпионки Олимпиады, а один из фанатов в обход сотрудников арены выбежал на лёд, чтобы вручить Саше букет алых роз. А уж какая реакция была у тренера Трусовой — Светлана Соколовская выдала настоящее откровение в «кисс энд край», обратившись к болельщикам фигуристки:

«Если меня слышно, я в неё очень верю. Дайте время», — сказала она.

Результаты Королевы квадов намекнули, что так оно и будет и вскоре Саша предстанет во всей красе: 144,30 балла за произвольную программу, 213,80 — в сумме.

Фролова хотела уйти из спорта, а теперь борется за медали

Героиней первого дня соревнований стала участница, которая вышла на лёд следующей. Анна Фролова обошла Трусову, выйдя на официальный старт впервые за полтора года. Ученица Сергея Давыдова долго восстанавливалась после травмы и даже подумывала завязать со спортом, но вернулась и выдала феноменальный перформанс.

«Как у спортсмена, который полтора года не выступал и понимал, что не в силу нехватки физических сил, а в силу здоровья не может выйти на соревновательный лёд, были мысли закончить. Но я рада, что со мной были мои близкие, тренерский штаб. Они всячески меня поддерживали, мы находили силы, чтобы работать дальше.

Наверное, я прекрасно понимала, что фигурное катание — вся моя жизнь. Сколько вложено усилий, времени, просто всего. Просто так оставить его я не могла. Я понимала, что не выдала свой максимум, не показала себя полностью и хотела всё же выйти», — признавалась фигуристка после проката в короткой программе.

Анна Фролова Фото: Дарья Кузовлёва

В произвольной Аня тоже выдала свой максимум, и, хотя были некоторые шероховатости — например, падение на одном из прыжков и пара других помарок, — это ничуть не смазало впечатление от её выступления. Тем не менее совсем чуть-чуть ей не хватило, чтобы попасть на пьедестал почёта, — с оценкой 193,99 балла Фролова пропустила вперёд Ксению Гущину.

Самоделкина с падением взяла золото Гран-при в Самаре

«Перестраховываться — не мой стиль», — говорила Софья Самоделкина перед прокатом произвольной программы. Подопечная Светланы Соколовской привыкла идти по пути максимальной сложности, в последнее время она корректирует свой контент по ходу выступления, если случаются ошибки.

В Самаре фигуристка не удержала равновесие на четверном сальхове, поэтому передумала делать тройной аксель. Это помогло — Софа излучала одухотворённость во время выступления, и её движения как будто заворожили публику. Смутило лишь обидное падение с тройного тулупа в каскаде, но не лишило её победы: 144,72 балла за произвольную программу (217,87 — всего) принесли Самоделкиной золото этапа Гран-при в Самаре.

В «кисс энд край» спортсменку поддерживала наставница. Светлана Владимировна понимала, что её воспитанница будет не слишком довольна своими огрехами, но предпочла сконцентрироваться на приятном. Обе её ученицы набрали достаточное количество очков, чтобы пробиться в финал серии, а это дорогого стоит. И тренер будет отстаивать интересы фигуристок, несмотря на нападки недовольных скептиков. Сначала Соколовская заступилась за Трусову, которая оказалась в центре скандала с Первым каналом, а затем окружила заботой Самоделкину. Так и должны поступать настоящие специалисты!