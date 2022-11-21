Дмитрий Губерниев высказался о конфликте Трусовой с Первым каналом, поддержав фигуристку

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о противоречиях российской фигуристки Александры Трусовой с Первым каналом.

«Я не знаю, заговор ли это или нет, но комментаторы должны в любом случае делать свою работу вне зависимости от отношения к спортсмену. Нам все спортсмены дороги. Поэтому, если комментаторы молчали, это не совсем профессионально. Возможно, Гришин и Траньков — люди подневольные. Но в этой ситуации, хоть я и человек корпоративный, я полностью за Трусову. Хочу поддержать её и послать ей лучи поддержки. Наша главная цель состоит в том, чтобы поддерживать спортсменов, чем я бесконечно занимаюсь.



Есть категории спортсменов, к которым я отношусь по-разному: кого-то уважаю больше, кого-то меньше, кого-то вообще не уважаю, чего греха таить. Но какое отношение это имеет к зрителям, к моей работе? Я в таком случае лучше припрячу подальше своё недовольство. Если спортсмен показывает результат, если старается, я буду его поддерживать. Ситуации бывают разные. Иногда я критикую спортсменов, но моя критика связана с тем, чтобы встряхнуть кого-то. Однажды я позволил себе назвать Максима Цветкова слабаком. Потом, когда он отобрался на Олимпиаду, я в прямом эфире извинился перед ним. Он оказался очень полезным игроком в команде. Мы все эмоциональные, но комментатор всегда должен быть за спортсмена. Нужно уметь разговаривать, договариваться», – цитирует Губерниева Metaratings.ru.