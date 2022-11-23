Стал известен состав участников юниорского турнира «На призы губернатора Пермского края»

Стал известен полный состав фигуристов, которые выступят на юниорском турнире «На призы губернатора Пермского края», который пройдёт в Перми 23–25 ноября.

Юниоры

Кирилл Кропылёв

Кирилл Сарновский

Макар Солодников

Дмитрий Шелковников

Андрей Коцин

Максим Белявский

Кирилл Андрусик

Владислав Левичев

Андрей Кутовой

Фёдор Малов

Александр Голубев

Фёдор Шадрин

Николай Логинов

Марк Лукин

Михаил Тихонов

Эдуард Карартынян

Юниорки

Алина Кулак

Таисия Щербинина

Мария Механич

Камилла Нелюбова

Валерия Зорина

Екатерина Ципухина

Елизавета Лабутина

Алиса Юрова

Арина Кудлай

Ирина Мигаленя

Агата Петрова

Мария Красножёнова

Стефания Виличко

Мария Гордеева

Арина Данилова

Варвара Кравчина

Софья Назарова

Таисия Коробицина

Пары

Анастасия Позняк/Владислав Вильчик

Злата Ардашова/Иван Семёнов

Анна Кожевникова/Пётр Алексеенко

Алиса Блинникова/Артём Панов

Елизавета Калабина/Александр Брегей

Валерия Халитова/Пётр Шаровиков

Мария Некрасова/Иван Долгодворов

Елизавета Романова/Валерий Назаров

Мария Симонова/Мартин Бреславский

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов

Танцы на льду

Юлия Чуркина/Борис Фролов

Ксения Краусова/Даниил Корочкин

Анна Соболева/Матвей Чураков

Дарья Боброва/Егор Болдырев

Василиса Мирошниченко/Александр Пискайкин

Ева Плесовских/Марк Желтышев

Анна Щербакова/Егор Гончаров

Влада Храмова/Матвей Грачёв

Александра Шабалина/Иван Галаев

Варвара Курносенко/Фёдор Варламов

София Алексова/Илья Владимиров

Полина Пилипенко/Павел Драко

Елизавета Малеина/Григорий Родин

Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин

Елизавета Шичина/Гордей Хубулов