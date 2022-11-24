Гран-при по фигурному катанию, сезон-2022/2023: расписание 6-го этапа, список участников

С 18 по 20 ноября в Эспоо (Финляндия) состоится шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023 — NHK Trophy. Предлагаем вашему вниманию расписание шестого этапа (время московское) и список участников.

25 ноября, пятница

14:00 – спортивные пары, короткая программа

15:54 – женщины, короткая программа

18:47 – мужчины, короткая программа

20:40 – танцы на льду, ритм-танец

26 ноября, суббота

13:45 – спортивные пары, произвольная программа

15:21 – женщины, произвольная программа

19:15 – мужчины, произвольная программа

21:25 – танцы на льду, произвольный танец

Мужчины: Киган Мессинг (Канада), Арлет Леванди (Эстония), Валттер Виртанен (Финляндия), Кевин Аймоз (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Лукас Цуёси Хонда (Япония), Сюн Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Николай Майоров (Швеция), Илья Малинин (США), Камден Пулкинен (США).

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Мадлен Шизас (Канада), Эва-Лотта Кийбус (Эстония), Линнеа Цедер (Финляндия), Эмми Пелтонен (Финляндия), Енни Сааринен (Финляндия), Анастасия Губанова (Грузия), Мана Кавабэ (Япония), Рика Кихира (Япония), Маи Михара (Япония), Брэди Теннелл (США), Линдси Торнгрен (США).

Спортивные пары: Лори-Анн Матте/Тьерри Ферлан (Канада), Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай), Анастасия Метёлкина/ Даниил Паркман (Грузия), Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия), Дарья Данилова/Мишель Циба (Нидерланды), София Голиченко/Артём Даренский (Украина), Анастасия Смирнова/Данил Сияница (США).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада), Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада), Ван Шиюэ/Лю Синью (Китай), Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара/Юхо Пиринен (Финляндия), Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия), Наташа Лагуж/Арно Каффа (Франция), Уна Браун/Гейдж Браун (США), Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США), Кейтлин Хавайек/Жан-Люк Бейкер (США).