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«Было холодно». Елизавета Туктамышева прогулялась по заснеженной Перми

«Было холодно». Елизавета Туктамышева прогулялась по заснеженной Перми
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Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева приехала в Пермь, где 26 и 27 ноября пройдёт шестой этап Гран-при России. Елизавета прогулялась по заснеженному городу вместе с Матвеем Ветлугиным – ещё одним учеником Алексея Мишина, который также выступит на шестом этапе Гран-при России.

«Прогулялись по Перми. Было холодно, а это только -7 градусов… Мда уж», — написала фигуристка в своём телеграм-канале.

Фото и видео можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Ранее Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве, а Ветлугин стал пятым на пятом этапе, который прошёл в минувшие выходные в Самаре. Для обоих спортсменов группы Мишина в Перми пройдёт второй этап серии.

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