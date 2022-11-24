«Было холодно». Елизавета Туктамышева прогулялась по заснеженной Перми

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева приехала в Пермь, где 26 и 27 ноября пройдёт шестой этап Гран-при России. Елизавета прогулялась по заснеженному городу вместе с Матвеем Ветлугиным – ещё одним учеником Алексея Мишина, который также выступит на шестом этапе Гран-при России.

«Прогулялись по Перми. Было холодно, а это только -7 градусов… Мда уж», — написала фигуристка в своём телеграм-канале.

Фото и видео можно посмотреть в телеграм-канале Елизаветы Туктамышевой.

Ранее Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве, а Ветлугин стал пятым на пятом этапе, который прошёл в минувшие выходные в Самаре. Для обоих спортсменов группы Мишина в Перми пройдёт второй этап серии.