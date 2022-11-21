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Шестой этап Гран-при России в Перми 26-27 ноября: расписание, список участников, прямая трансляция, где смотреть

Туктамышева сразится с фигуристкой на 11 лет младше. Что нужно знать о Гран-при в Перми
Валерия Кукалева
Шестой этап Гран-при России в Перми
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Первую дуэль с юниоркой Тутберидзе (но уже другой) Лиза выиграла.

Серия Гран-при России завершится в Перми 26-27 ноября. С красивым поэтичным названием в этот раз заморачиваться не стали. Всё очень просто: соревнования на призы губернатора Пермского края.

Список участников

Федерация даже выложила полный (но всё же ориентировочный) состав не за несколько дней до старта, а сразу после окончания предыдущего этапа. У одиночниц намечается очередное противостояние Елизаветы Туктамышевой с поколением на десять лет младше, да и у парней не будет скучно!

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, таким образом, пропустили серию Гран-при — их в Перми не будет. Как и учениц Этери Тутберидзе Дарьи Усачёвой и Майи Хромых.

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Женщины: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачёва, Вероника Малышева, Софья Муравьёва, Виктория Нестерова, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова.

Мужчины: Артём Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

Пары: Мария Дыбкова — Алексей Хвалько, Анастасия МишинаАлександр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артём Грицаенко, Таисия Собинина — Илья Миронов, Варвара Черемных — Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков, Майя Шегай — Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова — Илья Карпов, Александра Кравченко — Александр Шустицкий, Влада Павленина — Александр Алексанян, Елизавета Пасечник — Максим Некрасов, Александра Прокопец — Александр Васькович, Яна Трубинова — Владислав Шевнин, Софья Тютюнина — Андрей Багин, Полина Усова — Михаил Антонов, Екатерина Храбрых — Мирон Суслов.
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян

Этери Тутберидзе и Аделия Петросян

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Расписание

(по московскому времени)

26 ноября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец — 11:30
Женщины, короткая программа — 13:00
Пары, короткая программа — 15:15
Мужчины, короткая программа — 16:35.

27 ноября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец — 11:00
Женщины, произвольная программа — 12:45
Пары, произвольная программа — 14:45
Мужчины, произвольная программа — 16:15.
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Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

По телевизору Первый канал покажет только часть соревнований: трансляция короткой программы намечена на 16:55 (26 ноября), произвольной — на 16:30 (27 ноября).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой будут оперативно появляться все результаты.

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