Фигурист Ветлугин рассказал, как опыт работы судьёй помогает ему во время выступлений

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, рассказал, как опыт работы судьёй помогает ему во время выступлений.
Ранее Ветлугин сдал экзамен на оператора ввода данных и в будущем планирует стать техническим специалистом. Пока Матвей в свободное от тренировок время судит детские соревнования.
«Определённо помогает, но не в том плане, что во время проката идёт подсчёт оценок или я думаю, сколько же мне за него поставят. В дорожках – более акцентированное внимание на блоки, выезды из поворотов. Если у тебя есть черта «восемь оборотов» во вращении, ты понимаешь, что это не то, как тебе кажется восемь, а то, что они считают за восемь. Ты сел и думаешь – вот, уже один оборот, а нет. Обращаешь внимание на те детали, к которым очень щепетильно относятся судьи», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
На этапе Гран-при России в Самаре Ветлугин, летом перенёсший операцию на голеностопе, стал пятым. Также Матвей заявлен на этап в Перми, который пройдёт 26–27 ноября.
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